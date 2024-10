Erste Schätzungen: Nippon Chemi-Con vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Chemi-Con präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 59,37 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -441,580 JPY erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,20 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Nippon Chemi-Con für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 32,38 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 137,10 JPY im Vergleich zu -1029,150 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 129,10 Milliarden JPY, gegenüber 150,74 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at