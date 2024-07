Erste Schätzungen: Nippon Shinyaku vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Nippon Shinyaku lässt sich voraussichtlich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nippon Shinyaku die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 91,96 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 129,90 JPY je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 37,01 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,42 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 384,36 JPY, gegenüber 383,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 152,56 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 148,26 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at