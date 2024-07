Erste Schätzungen: Nitto Denko legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nitto Denko lässt sich voraussichtlich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Nitto Denko die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 265,75 JPY. Im Vorjahresquartal waren 105,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 224,18 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,46 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 815,15 JPY, gegenüber 719,56 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 944,11 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 915,14 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at