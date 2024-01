Erste Schätzungen: Nomura legt Quartalsergebnis vor

Nomura präsentiert in der voraussichtlich am 31.01.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,106 USD aus. Im letzten Jahr hatte Nomura einen Gewinn von 0,173 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2,39 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,07 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,301 USD je Aktie, gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 9,76 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at