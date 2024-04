Erste Schätzungen: Norsk Hydro ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Norsk Hydro ASA präsentiert in der voraussichtlich am 24.04.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

10 Analysten schätzen, dass Norsk Hydro ASA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,03 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 NOK je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 47,32 Milliarden NOK gegenüber 48,53 Milliarden NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,51 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,82 NOK je Aktie, gegenüber 1,77 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 17 Analysten durchschnittlich bei 193,11 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 192,09 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at