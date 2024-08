Erste Schätzungen: North Media A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

North Media A-S präsentiert in der voraussichtlich am 15.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 DKK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 70,19 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,16 DKK je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll North Media A-S in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 335,0 Millionen DKK im Vergleich zu 238,4 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 4,39 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,29 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 1,33 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 949,1 Millionen DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

