Erste Schätzungen: NOW verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NOW wird voraussichtlich am 07.11.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 614,9 Millionen USD – ein Plus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem NOW 588,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,850 USD je Aktie, gegenüber 2,26 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,39 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at