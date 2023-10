Erste Schätzungen: NOW vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

NOW wird voraussichtlich am 02.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NOW ein EPS von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 604,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte NOW einen Umsatz von 577,0 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,975 USD, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,35 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at