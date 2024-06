Erste Schätzungen: Orkla Asa (A) (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor

Orkla Asa (A) (spons ADRs) lässt sich voraussichtlich am 15.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orkla Asa (A) (spons ADRs) die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,137 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 5,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,130 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Orkla Asa (A) (spons ADRs) 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,64 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) 1,59 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,552 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,490 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 6,57 Milliarden USD, gegenüber 6,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at