Erste Schätzungen: Pacific Biosciences of California legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pacific Biosciences of California präsentiert voraussichtlich am 07.11.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,220 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 42,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 24,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 55,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,150 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,210 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 167,2 Millionen USD, gegenüber 200,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at