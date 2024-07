Erste Schätzungen: Piaggio C SPAAz präsentiert Quartalsergebnisse

Piaggio C SPAAz wird voraussichtlich am 29.07.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,140 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Piaggio C SPAAz noch 0,110 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 629,0 Millionen EUR gegenüber 625,3 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,262 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,260 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,94 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,99 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at