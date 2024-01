Erste Schätzungen: Plains All American Pipeline LP veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Plains All American Pipeline LP präsentiert voraussichtlich am 09.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,364 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,08 Milliarden USD gegenüber 12,95 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD, gegenüber 1,19 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 45,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 57,34 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at