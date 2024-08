Erste Schätzungen: Postal Savings Bank of China Registered A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Postal Savings Bank of China Registered A wird voraussichtlich am 31.08.2024 die Bücher zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Postal Savings Bank of China Registered A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,230 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,230 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 87,11 Milliarden CNY – das würde einem Abschlag von 41,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 148,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,827 CNY im Vergleich zu 0,820 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 350,76 Milliarden CNY, gegenüber 571,12 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at