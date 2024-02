Erste Schätzungen: PostNL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PostNL lässt sich voraussichtlich am 26.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PostNL die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass PostNL für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,054 EUR je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,88 Prozent auf 908,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 883,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,126 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -2,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 3,20 Milliarden EUR, gegenüber 3,13 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at