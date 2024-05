Erste Schätzungen: Prostalund AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Prostalund AB öffnet voraussichtlich am 16.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,020 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 66,67 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,060 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,6 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 17,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,6 Millionen SEK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,110 SEK, gegenüber -0,250 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 27,9 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 22,2 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at