Erste Schätzungen: Proximus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Proximus lässt sich voraussichtlich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Proximus die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,046 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,053 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,256 USD im Vergleich zu 0,299 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 6,55 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,30 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at