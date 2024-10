Erste Schätzungen: Qianhe Condiment and Food verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Qianhe Condiment and Food äußert sich voraussichtlich am 31.10.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Qianhe Condiment and Food für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,130 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,130 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 3,93 Prozent auf 824,5 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Qianhe Condiment and Food noch 793,3 Millionen CNY umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,544 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,550 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,44 Milliarden CNY, gegenüber 3,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at