Erste Schätzungen: Regions Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Regions Financial lädt voraussichtlich am 19.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

22 Analysten schätzen, dass Regions Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,488 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Minus von 23,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,30 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,94 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 7,13 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at