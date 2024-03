Erste Schätzungen: Rent the Runway A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rent the Runway A wird voraussichtlich am 10.04.2024 das Zahlenwerk zum am 31.01.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,260 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 74,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,4 Millionen USD in den Büchern standen.

6 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -1,447 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -2,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 296,6 Millionen USD, gegenüber 296,4 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

