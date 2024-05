Erste Schätzungen: Scana Industrier As veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Scana Industrier As stellt voraussichtlich am 16.05.2024 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,160 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 NOK erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 452,0 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 400,5 Millionen NOK in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,320 NOK aus. Im Vorjahr waren 0,160 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 1,81 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 1,61 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at