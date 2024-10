Erste Schätzungen: Sedana Medical Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sedana Medical Registered präsentiert in der voraussichtlich am 24.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,183 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 161,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 SEK je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 40,9 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 19,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 34,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,288 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,600 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 160,6 Millionen SEK, gegenüber 153,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at