Erste Schätzungen: Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,040 CNY vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,040 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 27,77 Prozent auf 1,67 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) A noch 1,30 Milliarden CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,155 CNY je Aktie, gegenüber -0,280 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 6,45 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 5,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at