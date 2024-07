Erste Schätzungen: ShaMaran Petroleum stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ShaMaran Petroleum präsentiert in der voraussichtlich am 08.08.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ShaMaran Petroleum -0,010 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll ShaMaran Petroleum mit einem Umsatz von insgesamt 24,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 180,43 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,003 USD je Aktie, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 145,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 111,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at