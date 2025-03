Erste Schätzungen: Shanghai Friendess Electronics Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Friendess Electronics Technology A präsentiert in der voraussichtlich am 03.04.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,790 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 5,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 434,6 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 410,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,80 CNY je Aktie, gegenüber 3,56 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 1,86 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at