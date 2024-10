Erste Schätzungen: Shizuoka Financial Group, gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Shizuoka Financial Group, öffnet voraussichtlich am 08.11.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 28,48 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, 14,93 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 56,70 Prozent auf 41,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shizuoka Financial Group, noch 95,39 Milliarden JPY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 117,82 JPY je Aktie, gegenüber 104,18 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 181,62 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 333,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at