Erste Schätzungen: SI-BONE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SI-BONE präsentiert in der voraussichtlich am 06.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,309 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,320 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 36,5 Millionen USD gegenüber 32,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,989 USD, gegenüber -1,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 163,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 138,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at