Erste Schätzungen: Sierra Metals präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sierra Metals wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,020 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Sierra Metals -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 61,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 62,8 Millionen USD gegenüber 38,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,100 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 250,0 Millionen USD, gegenüber 192,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at