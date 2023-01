Erste Schätzungen: Simmons First National A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Simmons First National A lässt sich voraussichtlich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Simmons First National A die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Simmons First National A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 251,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 199,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,28 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 916,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 783,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at