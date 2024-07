Erste Schätzungen: Sivers IMA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sivers IMA präsentiert in der voraussichtlich am 18.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,200 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 53,85 Prozent verringert. Damals waren -0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Sivers IMA nach der Prognose von 1 Analyst 50,0 Millionen SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 45,8 Millionen SEK umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,600 SEK, gegenüber -0,680 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 285,2 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 236,3 Millionen SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at