Erste Schätzungen: Sivers IMA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sivers IMA lässt sich voraussichtlich am 25.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sivers IMA die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,180 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 35,53 Prozent auf 79,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 58,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,500 SEK, gegenüber -0,680 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 287,6 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 236,3 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

