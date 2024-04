Erste Schätzungen: Six Flags Entertainment zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Six Flags Entertainment lädt voraussichtlich am 09.05.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,916 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,75 Prozent auf 138,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 142,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 USD im Vergleich zu 0,470 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at