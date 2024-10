Erste Schätzungen: SL Green Realty stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SL Green Realty präsentiert in der voraussichtlich am 16.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,512 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,380 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SL Green Realty in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 136,7 Millionen USD im Vergleich zu 185,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,710 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -9,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 578,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 959,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at