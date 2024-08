Erste Schätzungen: SP Group A-S Bearer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SP Group A-S Bearer wird voraussichtlich am 23.08.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 4,30 DKK. Das entspräche einem Zuwachs von 73,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,48 DKK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 690,0 Millionen DKK gegenüber 662,8 Millionen DKK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 17,55 DKK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,04 DKK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 2,71 Milliarden DKK, gegenüber 2,61 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at