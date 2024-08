Erste Schätzungen: Spar Nord Bank A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Spar Nord Bank A-S wird voraussichtlich am 15.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Spar Nord Bank A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,46 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,10 DKK je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,41 Milliarden DKK – das wäre ein Abschlag von 17,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,71 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,87 DKK je Aktie, gegenüber 19,92 DKK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 5,66 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 6,92 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at