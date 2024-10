Erste Schätzungen: Spar Nord Bank A-S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Spar Nord Bank A-S lässt sich voraussichtlich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Spar Nord Bank A-S die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Spar Nord Bank A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,86 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,65 DKK je Aktie erwirtschaftet.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,40 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 22,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,81 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,04 DKK im Vergleich zu 19,92 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 5,69 Milliarden DKK, gegenüber 6,92 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at