Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company öffnet voraussichtlich am 29.10.2024 die Bücher zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,16 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,47 Prozent erhöht. Damals waren 2,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 32,00 Prozent auf 39,30 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,78 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,66 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,48 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 177,64 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 140,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at