Erste Schätzungen: Star Health And Allied Insurance Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Star Health And Allied Insurance Company wird voraussichtlich am 30.07.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,66 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Star Health And Allied Insurance Company noch 4,95 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Star Health And Allied Insurance Company im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 34,49 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 17,84 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,27 INR im Vergleich zu 14,48 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 171,35 Milliarden INR, gegenüber 121,73 Milliarden INR im vorigen Jahr.

