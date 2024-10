Erste Schätzungen: State Bank of India gewährt Anlegern Blick in die Bücher

State Bank of India veröffentlicht voraussichtlich am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 16,75 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 18,04 INR je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 65,63 Prozent auf 495,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.442,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

44 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 75,15 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 75,17 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.244,90 Milliarden INR, gegenüber 5.897,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at