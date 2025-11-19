Erste Schätzungen: Stitch Fix A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Stitch Fix A wird voraussichtlich am 04.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Stitch Fix A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Stitch Fix A nach den Prognosen von 4 Analysten 335,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 318,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,218 USD im Vergleich zu -0,220 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at