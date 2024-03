Erste Schätzungen: Summit Midstream Partners LP Partnership Units legt Quartalsergebnis vor

Summit Midstream Partners LP Partnership Units präsentiert in der voraussichtlich am 15.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,420 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -3,030 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 17,36 Prozent auf 100,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Summit Midstream Partners LP Partnership Units noch 85,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD, gegenüber -12,710 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 393,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 369,6 Millionen USD generiert wurden.

