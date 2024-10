Erste Schätzungen: Suzhou Weizhixiang Food A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Suzhou Weizhixiang Food A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2024 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,210 CNY gegenüber 0,240 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 195,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,9 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,688 CNY im Vergleich zu 0,980 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 689,9 Millionen CNY, gegenüber 795,3 Millionen CNY ein Jahr zuvor.

