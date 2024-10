Erste Schätzungen: Sydbank A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sydbank A-S präsentiert voraussichtlich am 30.10.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 13,82 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Sydbank A-S einen Gewinn von 16,11 DKK je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,85 Milliarden DKK – das würde einem Abschlag von 24,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,46 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,36 DKK, gegenüber 58,84 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 7,46 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,57 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at