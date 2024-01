Erste Schätzungen: TAISHO PHARMACEUTICAL legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TAISHO PHARMACEUTICAL wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 81,73 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 122,25 JPY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 2,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 85,10 Milliarden JPY gegenüber 83,15 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 142,72 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 231,73 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 322,20 Milliarden JPY, gegenüber 301,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at