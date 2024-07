Erste Schätzungen: Talkspace präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Talkspace wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,002 USD. Dies würde einen Gewinn von 93,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Talkspace -0,030 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 45,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,7 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,003 USD je Aktie, gegenüber -0,120 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 189,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 150,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

