Erste Schätzungen: TechnoPro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TechnoPro lässt sich voraussichtlich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TechnoPro die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 32,70 JPY gegenüber 36,90 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,84 Prozent auf 56,63 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 157,73 JPY je Aktie, gegenüber 142,70 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 219,33 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 199,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at