Erste Schätzungen: Tecnoinvestimenti präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tecnoinvestimenti wird voraussichtlich am 08.11.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,240 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 500 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 99,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,19 EUR, gegenüber 0,570 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 470,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 395,8 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at