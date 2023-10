Erste Schätzungen: Terran Orbital A legt Quartalsergebnis vor

Terran Orbital A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,198 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Terran Orbital A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 51,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,878 USD, gegenüber -1,280 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 252,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 94,2 Millionen USD generiert worden waren.

