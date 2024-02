Erste Schätzungen: The Cannabist Company präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Cannabist Company lässt sich voraussichtlich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Cannabist Company die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,058 USD gegenüber -0,750 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 127,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,290 USD im Vergleich zu -1,380 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 510,9 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 666,0 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at