Erste Schätzungen: The Chemours präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

The Chemours wird sich voraussichtlich am 04.11.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,284 USD. Dies würde einem Zuwachs von 118,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem The Chemours 0,130 USD je Aktie vermeldete.

The Chemours soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,44 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD im Vergleich zu -1,600 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 5,68 Milliarden USD, gegenüber 6,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

