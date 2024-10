Erste Schätzungen: The GEO Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The GEO Group äußert sich voraussichtlich am 07.11.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,244 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 612,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 602,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,923 USD, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,44 Milliarden USD im Vergleich zu 2,41 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

